ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿ ದಿಗ್ಗಜರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ

<p>ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.</p><p>18 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಖನೌದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಮೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ</strong></p><p>ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರು ವಿದರ್ಭ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ, 8 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಅಜೇಯ 110 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.</p><p>ಈ ಶತಕದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಮೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು 2007ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p><p><strong>ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು</strong></p><p>ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ– 𝟭𝟴 ವರ್ಷ 𝟭𝟯𝟱 ದಿನಗಳು (ಭಾರತ)</p><p>ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ– 19 ವರ್ಷ 339 ದಿನಗಳು (ಭಾರತ)</p><p>ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಾಂದ್– 20 ವರ್ಷ (ಭಾರತ)</p><p>ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ – 20ವರ್ಷ 62 ದಿನಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) </p><p>ಅಹ್ಮದ್ ಶೆಹಜಾದ್– 20 ವರ್ಷ 97 ದಿನಗಳು (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)</p><p><strong>19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ</strong></p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡವನ್ನು ಅವರೇ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>