ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ತಮೀಮ್‌ ‘ಭಾರತದ ಏಜಂಟ್‌’ ಎಂದ ಬಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ: ಆಟಗಾರರ ಆಕ್ಷೇಪ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 20:34 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 20:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketBangladesh

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT