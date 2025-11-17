ಕೂಚ್‌ ಬಿಹಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ| ರೋಹಿತ್‌ ಶತಕ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೋಹಿತ್ ಎ.ಎ (101; 204ಎ, 11ಬೌಂ) ಬಾರಿಸಿದ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಆಲೂರಿನ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯರು 90 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 235 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ತಂಡವು ಪ್ರಥಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 81.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 202 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡ, ಸೋಮವಾರದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. 37 ರನ್ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ್ ಡಿ.ಅರಸ್ (7) ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಕೃಷ್ಣನ್ (5) ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. </p>.<p>ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಶರ್ಮಾ (45; 107ಎ, 4ಬೌಂ) ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಮಣಿಕಂಠ ಶಿವಾನಂದ್ (24; 45 ಎ, 1ಬೌಂ) ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 68 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. 31ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಂಠ ಔಟಾದರು. ಆಗ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ರೋಹಿತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತಂಡ 194 ರನ್ಗಳಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಆಟ ಆಡಿದರು. ‘ಬಾಲಂಗೋಚಿ’ ರತನ್ ಬಿ.ಆರ್ (ಔಟಾಗದೆ 3; 17 ಎ) ಜೊತೆ 10ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 41 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಆತಿಥೇಯರ ಆತಂಕ ದೂರ ಮಾಡಿದರು. 90ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ರನ್ಔಟ್ ಆದರು. </p>.<h3><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:</strong> </h3><p><strong>ಉತ್ತರಾಖಂಡ;</strong> </p><p>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: 81.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 202. </p><p>ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 0. </p><p><strong>ಕರ್ನಾಟಕ; </strong></p><p>ಪ್ರಥಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್: 90 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 235 (ವೈಭವ್ ಶರ್ಮಾ 45, ಮಣಿಕಂಠ ಶಿವಾನಂದ್ 24, ರೋಹಿತ್ ಎ.ಎ. 101, ರೆಹಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 11; ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಸಿಂಗ್ 44ಕ್ಕೆ3, ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ 56ಕ್ಕೆ2, ಆಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ 55ಕ್ಕೆ2, ನಿಶು ಪಟೇಲ್ 28ಕ್ಕೆ2). </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>