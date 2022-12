ENG vs PAK: ಬೋಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಹೊಳಪು ನೀಡಲು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ

ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಹೊಳಪು ಮಾಡಲು ಎಂಜಲು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಜೋ ರೂಟ್, ಚೆಂಡಿಗೆ ಹೊಳಲು ನೀಡಲು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರನ ಬೋಳು ತಲೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾವಿಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು.

ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವುದು ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 72ನೇ ಓವರ್ ಬಳಿಕ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಜ್ಯಾಕ್ ಲೀಚ್ ಅವರ ಬೋಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಒರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜೋ ರೂಟ್, ಚೆಂಡಿನ ಹೊಳಪು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"Absolutely ingenious!"

Root finds a unique way of shining the ball with the help of Leach 🤝😅#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/mYkmfI0lhK

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 3, 2022