IND vs AUS: ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ 187 ರನ್ ಗುರಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಗೂ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಿಮ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 186 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ 187 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಗ್ರೀನ್ 19 ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.

ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಕ್ರೀಸಿಗಿಳಿದ ಗ್ರೀನ್, ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ICYMI - Rocket throw from the deep by @akshar2026⚡️

And then, a bit of luck on #TeamIndia's side...🤞

Watch how Maxwell got out.

Full video - https://t.co/3H42krD629 #INDvAUS pic.twitter.com/71YhhNjakw

— BCCI (@BCCI) September 25, 2022