IND v BAN 2nd Test | ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ; ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ 145 ರನ್ ಗುರಿ

ಮೀರ್‌ಪುರ್: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 87 ರನ್‌ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ 145 ರನ್‌ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಶೇರ್ ಎ ಬಾಂಗ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 227 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ 314 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ ಪರ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ (93) ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ (87) ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಳಿದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಜಾಕಿರ್‌ ಹಸನ್‌ (51), ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಲಿಟನ್‌ ದಾಸ್‌ (73), ಕೆಳಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್‌–ಬ್ಯಾಟರ್‌ ನಾಸಿರ್‌ ಹಸನ್‌ (31) ಮತ್ತು ತಷ್ಕಿನ್‌ ಅಹಮದ್‌ (ಅಜೇಯ 31) ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದರು. ಉಳಿದವರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಡೆಯನ್ನು 231ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರೆ, ಆರ್‌.ಅಶ್ವಿನ್‌ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್‌ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು. ಉಮೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ ಮತ್ತು ಜಯದೇವ್‌ ಉನದ್ಕಟ್‌ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಸ್ವೀಪ್‌ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12 ರನ್‌ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್‌ (2), ಅನುಭವಿ ಚೇತೇಶ್ವರ್‌ ಪೂಜಾರಾ (6) ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶುಭಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ (5) ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನೂ 132 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ.

Innings Break: India have bowled out Bangladesh for 231 in 70.2 overs. We need 145 runs to win the 2nd Test.

https://t.co/CrrjGfXPgL #BANvIND pic.twitter.com/zoO7niYXpF

— BCCI (@BCCI) December 24, 2022