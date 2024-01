Innings Break!#TeamIndia post 436 on the board, securing a 1⃣9⃣0⃣-run lead.



8⃣7⃣ for @imjadeja

8⃣6⃣ for @klrahul

8⃣0⃣ for @ybj_19



Scorecard ▶️ https://t.co/HGTxXf8b1E#INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/cVzCnmMF5h