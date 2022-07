50 ರನ್ ಹಾಗೂ 4 ವಿಕೆಟ್: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ

ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಐದನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಫೀಜ್ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

1988ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 70 ರನ್ ಹಾಗೂ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. 1998ರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 141 ರನ್ ಹಾಗೂ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

🙌🏏 TAKE A BOW! Hardik Pandya departed after playing a gem of an innings. He became the first Indian player to score a fifty and pick up a 4-fer in a match in all three formats!

