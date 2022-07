IND vs ENG: ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ಶಾಂಪೇನ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪಂತ್

ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್: ಆಂಗ್ಲರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಮಗದೊಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 50 ರನ್ ಹಾಗೂ 4 ವಿಕೆಟ್: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ

ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಎನಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.

ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಶಾಂಪೇನ್ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಾಧನೆಯ ಆನಂದದಾಯಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಈ ನಡುವೆ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ದೊರಕಿದ ಶಾಂಪೇನ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇದನ್ನು ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

Rishabh Pant offered his champagne to India's former Head Coach Ravi Shastri. #ENGvIND #ENGvsIND #RishabhPant #RaviShastri #ViratKohli #BCCI #IndianCricket #Cricketpic.twitter.com/CM2etKXT2B

— Fantasy Sports King (@FantasySportsK1) July 18, 2022