<p><strong>ಕಟಕ್:</strong> ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ–20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಡಿ.9ರಂದು ಕಟಕ್ನ ಬಾರಾಬತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. </p><p>ಪ್ರವಾಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ದದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 2–0 ಅಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 2–1ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ–20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಂತಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು, ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿವೆ. </p>.<h3><strong>ಟಿ–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ</strong></h3><p>ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಟಿ–20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 31 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ತಂಡ 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದೆ.</p><p>ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ. ತಟಸ್ಥ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. </p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯ ಜಯಿಸಿದೆ. ತಟಸ್ಥ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಗಳಿಸಿದೆ. </p>.<h3><strong>ಟಿ–20 </strong>ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ</h3><p>ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ 7 ಬಾರಿ ಟಿ–20 ಸರಣಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 3 ಸರಣಿ ಗೆದಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು 1 ಸರಣಿ ಜಯಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ 3 ಸರಣಿಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿವೆ. </p><p>ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ 2024–25ರಲ್ಲಿ ಟಿ–20 ಸರಣಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಭಾರತವು 4 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 3–1ರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿತ್ತು. </p>.<h3><strong>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್</strong></h3><p>ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಟಿ–20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 25 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 524 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಭಾರತದ ಪರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ರೋಹಿತ್, 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 429 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಭಾರತದ ಪರ ಹಾಲಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, 11 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 372 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h3><strong>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್</strong></h3><p>ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಟಿ–20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 18 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಸ್ವಿನ್ನರ್ ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತಿದ್ದು, 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮುಂಬರುವ ಟಿ–20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. </p>.ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಾಲೀಮು: ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಿಲ್, ಪಾಂಡ್ಯ ಬಲ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>