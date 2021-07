ವೂಸ್ಟರ್: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ (10,273 ರನ್) ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿರುವ ಮಿಥಾಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲೆರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಸಮಾಧಾನಕರ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-2ರ ಅಂತರದ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಯಿತು.

Third 50 in a row in this series for skipper @M_Raj03. She is anchoring this chase. India now need 38 in 30 balls. 📸: Gettyhttps://t.co/hPLnrzGQ62 #ENGvIND #TeamIndia pic.twitter.com/vMiv68v5uH

— BCCI Women (@BCCIWomen) July 3, 2021