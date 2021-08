ಲಂಡನ್‌: ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶುಕ್ರವಾರ 364 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪರ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ 129 (250), ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ 83 (145) ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಏಳನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದರು. 120 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 40 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆಟವೂ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು.

