93 ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು: ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್

<p><strong>ಕೊಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಈಡೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಕಳೆದ 93 ವರ್ಷಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಮಂದಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>93 ವರ್ಷಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ರಿಷಬ್ ಪಂತ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್, ಕುಲದೀಪ ಯಾದವ್ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನಾಲ್ವರು ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 596 ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಈಡೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್)</p><p>ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್)</p><p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್)</p><p>ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್)</p><p>ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್)</p><p>ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್)</p><p>ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್)</p><p>ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್)</p><p>ಕುಲದೀಪ ಯಾದವ್ (ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್)</p><p>ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್)</p><p>ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್)</p>