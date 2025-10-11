ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಭಾರತ ಮೇಲುಗೈ: ಜಡೇಜಾ 3 ವಿಕೆಟ್, ದಿನದಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಂಡೀಸ್ 140\4

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:39 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:39 IST
Team IndiaTest cricketRavindra JadejaIndia vs West Indies

