ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಓವರ್‌ವೊಂದರ ಎಲ್ಲ ಆರು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ತಮ್ಮ ನೈಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದರು.

ಕೆಕೆಆರ್ ವೇಗಿ ಶಿವಂ ಮಾವಿ ಎಸೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಆರು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಬೌಂಡರಿಗಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೇ ಓವರ್‌ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ 25 ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದವು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಓವರ್‌ವೊಂದರ ಎಲ್ಲ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

Players to hit 6 Fours in an over in IPL Ajinkya Rahane (2012)

Prithvi Shaw (2021) What a start for Delhi! 🔥#DCvKKR pic.twitter.com/GTGVStvfov — 100MB (@100MasterBlastr) April 29, 2021

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಭಾಜನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ನಮನ್ ಓಜಾ 21, 2018ರಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್ 21 ರನ್ ಸೊರೆಗೈದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು 2009ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಂ ಗಿಲ್‌ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 2011 ಹಾಗೂ 2014ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 20 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು.

ಪೃಥ್ವಿ ಅಬ್ಬರ ಇಲ್ಲಿಗೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು 67 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು.

Who knew there'd be five more 4️⃣s to follow this one in the same over?! 🔥@PrithviShaw becomes the second batsman after @ajinkyarahane88 to achieve this feat in the IPL 💙#YehHaiNayiDilli #IPL2021 #DCvKKR pic.twitter.com/59Rkjw5jCf — Delhi Capitals (Stay Home. Wear Double Masks😷) (@DelhiCapitals) April 29, 2021

#DCStatAttack 👉 Prithvi Shaw has reached his half-century in 18 balls, which is the joint second-fastest half-century for DC 💙#YehHaiNayiDilli #IPL2021 #DCvKKR — Delhi Capitals (Stay Home. Wear Double Masks😷) (@DelhiCapitals) April 29, 2021