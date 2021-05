IPL 2021: ರಾಯುಡು ಅಬ್ಬರ; ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದ ಬೂಮ್ರಾ ದುಬಾರಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದರು.

ಅತ್ತ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ 56 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ದುಬಾರಿಯೆನಿಸಿದರು.

ಇದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ತೆತ್ತಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ 55 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

ICYMI - New chillers please 😅

A six from @RayuduAmbati over extra cover and that was enough to smash a fridge on the field.

📽️📽️https://t.co/AT6dDETdAP #VIVOIPL

— IndianPremierLeague (@IPL) May 1, 2021