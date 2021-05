ಮಯಂಕ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟ; ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಶತಕ ಮಿಸ್

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಾಯಕ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್, ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ವರೆಗೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಯಂಕ್, ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಶತಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ನಾಯಕರಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬಳಿಕದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪರ ಸಂಜು ಶತಕ (119) ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ (2013) ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (2019) ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದರು.

ಮಯಂಕ್ ಶತಕ ಪೂರೈಸಲು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇರಾಗುಳಿದರು.

ಮಯಂಕ್ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.

Innings Break: A spectacular knock from @mayankcricket (99 from 58) guides @PunjabKingsIPL to 166/6. #DC had kept it tight until the final over, which fetched 23 runs.https://t.co/Rm0jfZKXXT #PBKSvDC #VIVOIPL #IPL2021 pic.twitter.com/cnCNNn5Vd2

— IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2021