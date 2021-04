ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಡವಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್; ಕೆಕೆಆರ್ ಗೆಲುವಿನ ಕೇಕೆ

ಚೆನ್ನೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುನಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ 10 ರನ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ (61*) ಹಾಗೂ ಜಾನಿ ಬೆಸ್ಟೊ (55) ಹೋರಾಟ ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸಿದೆ. 188 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 177 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಮೊದಲು ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ (80) ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ (53) ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್, ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 187 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತ್ತು.

A six off the final delivery from Manish Pandey, but #SRH fall short by 10 runs.@KKRiders with a comprehensive win in their first game of #VIVOIPL 2021 season.

