ಮುಂಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯವು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಗೆ ಅತಿ ಸ್ಮರಣೀಯವೆನಿಸಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 200 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ದಾಖಲೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದಾಯಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

2008ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಇದುವರೆಗೆ 199 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸೇರಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ: ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್

ಈ ಪೈಕಿ ಎರಡು 'ಟೈ' ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 94 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 101 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

Today we play our 2️⃣0️⃣0️⃣th match in the #IPL. Through all the ups and downs you’ve supported us and helped us #PlayBold. Let the cheers from home be the loudest tonight! 🤜🏻🤛🏻#IPL2021 #RCBvRR #WeAreChallengers #DareToDream pic.twitter.com/e7mLAujKst

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 22, 2021