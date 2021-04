IPL 2021: ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ದಾಖಲೆ; ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ 6,000 ರನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ಮುಂಬೈ: ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಸಿಡಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕವಾಗಿದೆ. 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಾಧಕರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಇದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Fantastic innings from young Padikkal. And this year @RCBTweets are in ominous form, which is great to see. Kohli and Padikkal made it look very easy. #RCBvRR pic.twitter.com/fIUC9lImjP

— Virender Sehwag (@virendersehwag) April 22, 2021