IPL 2022 LSG vs CSK: ವಿಂಟೇಜ್ ಉತ್ತಪ್ಪ; 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಾಧನೆ

ಮುಂಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೆಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2022: ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್

36ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಪ್ಪ, ಲಖನೌ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು.

27 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಉತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದ್ದವು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ 195 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 4,800 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 26 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

5⃣0⃣ Runs 2⃣7⃣ Balls 8⃣ Fours 1⃣ Six @robbieuthappa set the stage on fire 🔥 🔥 & scored a stroke-filled FIFTY! 👌 👌 #TATAIPL | #LSGvCSK | @ChennaiIPL

.@robbieuthappa departs but not before putting up an absolute show! 👌 👌

5⃣0⃣ off 2⃣7⃣ balls! 👏 👏

Follow the match ▶️ https://t.co/uEhq27KiBB#TATAIPL | #LSGvCSK pic.twitter.com/cMGXZd2k5e

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2022