ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಲ್‌–2022 ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ 17ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ನಾಯಕ ಕೇನ್‌ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಡಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೋತಿದೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಡಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೊದಲ ಜಯದ ತವಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇವೆ.

ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌, ಲಖನೌ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಎದುರು ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಡೆ ರಾಯಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಲಖನೌ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.

ಕೇನ್‌ ಪಡೆ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಶಶಾಂಕ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸನ್‌ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯ. ಇವರಿಗಾಗಿ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫ‌ರ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್‌ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡ್ವೇನ್‌ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್‌ ಬದಲು ವೇಗಿ ಮಹೀಷ ತೀಕ್ಷಣಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗ

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ (ನಾಯಕ), ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್‌ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌), ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಏಡನ್ ಮರ್ಕರಂ, ಶಶಾಂಕ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫ‌ರ್ಡ್‌, ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್‌, ಟಿ. ನಟರಾಜನ್, ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್‌

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌: ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ (ನಾಯಕ), ಋತುರಾಜ್‌ ಗಾಯಕವಾಡ್‌, ಮೊಯೀನ್‌ ಅಲಿ, ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌), ಡ್ವೇನ್‌ ಬ್ರಾವೊ, ಕ್ರಿಸ್‌ ಜೋರ್ಡನ್‌, ಮಹೀಷ ತೀಕ್ಷಣ, ಮುಕೇಶ್ ಚೌಧರಿ

Kane Williamson wins the toss and elects to bowl first against #CSK.

