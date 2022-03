IPL 2022: ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸಿದ 22ರ ಹರೆಯದ ಬದೋನಿ

ಮುಂಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪದಾರ್ಪಣಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ 22 ವರ್ಷದ ಬದೋನಿ, ಅಮೋಘ ಆಟದ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದರು.

ಬದೋನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಲಖನೌ 4.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್ನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.

Ayush Badoni was impressive with the bat & scored a fine half-century. 👍 👍 #TATAIPL | #GTvLSG | @LucknowIPL

ICYMI: An IPL debut to remember! 👏 👏

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ ಜೊತೆಗೆ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 87 ರನ್‌ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡವು ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಲು ನೆರವಾದರು.

ಲಾಕಿ ಫರ್ಗ್ಯುಸನ್ ಅವರಂತಹ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಬದೋನಿ, ಗಂಟೆಗೆ 148 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದೆಹಲಿಯ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದರು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

Ayush Badoni gets to his 1st #TATAIPL FIFTY with a SIX 🔥🔥

What a start to his career 👏👏

Live - https://t.co/u8Y0KpnOQi #GTvLSG #TATAIPL pic.twitter.com/499sPg7WPU

— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2022