IPL-2020 | SRH vs DC: ರೈಸರ್ಸ್‌ ಗೆಲುವಿಗೆ 190ರನ್ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌

ಅಬುಧಾಬಿ: ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್‌–2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 189 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಬದಲು ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಾರ್ಕಸ್‌ ಸ್ಟೋಯಿನಸ್‌ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದರ ಬಲದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ 10ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ನೂರರ ಗಡಿದಾಟಿತು.

ಸ್ಟೋಯಿನಸ್‌ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ 21 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಧವನ್‌ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಶಿಮ್ರೋನ್‌ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.

ಕೇವಲ 50 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ಧವನ್‌ 6 ಬೌಂಡರಿ, ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 78 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೆ, ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಪರ ಜೇಸನ್‌ ಹೋಲ್ಡರ್‌, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಶೀದ್ ಖಾನ್‌ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು.

Innings Break!

The @DelhiCapitals post a formidable total of 189/3 on the board, courtesy a fine knock of 78 from @SDhawan25 and a quick-fire 42* by Hetmyer.#SRH chase coming up shortly.

Scorecard - https://t.co/WGpwP2BIui #Dream11IPL #Qualifier2 pic.twitter.com/PIyqHNGiFx

— IndianPremierLeague (@IPL) November 8, 2020