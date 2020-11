ಶಾರ್ಜಾ: ಟೂರ್ನಿಯ ಲೀಗ್‌ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 149 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮುಂಬೈಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39 ರನ್ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ (25) ಅವರೂ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್‌ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 42 ರನ್‌ ಕೂಡಿಸಿ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ 11 ಓವರ್‌ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ ಮುಂಬೈ ಪಡೆ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 35 ರನ್ ಕೂಡಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಉರುಳಿದವು.

ಯಾದವ್‌ 36 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಕಿಶನ್ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ (0) ಮತ್ತು ಸೌರಭ್‌ ತಿವಾರಿ (1) ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಆಡಿದ ಕೀರನ್‌ ಪೊಲಾರ್ಡ್‌ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 150ರ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 1 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 41 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.

ರೈಸರ್ಸ್‌ ಪರ ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ 34 ರನ್‌ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರೆ, ಜೇಸನ್‌ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಶಹಬಾಜ್ ನದೀಂ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಪಾಲಾಯಿತು.

