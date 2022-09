ನವದಹಲಿ: ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ರಿಯಾನ್‌ ಲಾರಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ (ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್‌) ಪ್ರಾಂಚೈಸ್‌ ಶನಿವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಟಾಮ್‌ ಮೂಡಿ ಅವರು ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್‌ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ 2013 ರಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

53 ವರ್ಷದ ಲಾರಾ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯ ತಂಡವೊಂದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ತಂಡದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್‌ ಬಳಗ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಲಾರಾ ನೇಮಕದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಂಚೈಸ್‌, 'ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದಂತಕತೆ ಬ್ರಿಯಾನ್‌ ಲಾರಾ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮುಂಬರುವ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

🚨Announcement 🚨

The cricketing legend Brian Lara will be our head coach for the upcoming #IPL seasons. 🧡#OrangeArmy pic.twitter.com/6dSV3y2XU2

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) September 3, 2022