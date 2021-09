KKR vs DC: ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್

ಶಾರ್ಜಾ: ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್‌ರೈಡರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 38 ರನ್‌ಗಳಿಸಿದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡರು.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯ ಹಾಗೂ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಪಂತ್‌ ಪಾಲಾಯಿತು.

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಪರ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು.

ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಪರ 2016ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ 79 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಪಂತ್‌ 2,390 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 14 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ 2382 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌

For @DelhiCapitals

Leading run scorers😍🔥

Rishabh pant - 2390

Shreyas iyer - 2291

What a fabulous main pillars of our team .#DC ROCKS !! #shreyasiyer#rishabhpant pic.twitter.com/xGrVc0VBNX

— Beware of KSGians (Shriya) (@Bewareofksgian) September 28, 2021