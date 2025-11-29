ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್ ಹೀಗಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

<p><strong>ರಾಂಚಿ:</strong> ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ‘ನಿರ್ಣಾಯಕ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್, ಅಜಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸಲು ಪರದಾಡಿದರು. </p><p>‘ಕಳೆದ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಇದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ತಂಡವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿದ್ದಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p><p>ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ರಾಂಚಿ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು. ‘ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ರನ್ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಪಿಚ್. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲು ಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು. </p><p>ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವುದು ಬೌಂಡರಿಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ವಿರಾಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ವಾಪಾಸ್ಸಾತಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. </p><p>ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರಂತಹವರು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಋತುರಾಜ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.IND vs SA: ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ದಾಖಲೆ ಹೀಗಿದೆ.IND vs SA |ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ; ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಸಾರಥ್ಯ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>