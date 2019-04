ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಆತಿಥೇಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ತಂಡದೆದುರು ಇಲ್ಲಿನ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಶುಭಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಜತೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜೋ ಡೆನ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೆ ಇಶಾಂತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಪಡೆ ಸದ್ಯ ಮೂರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 17ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

ರೈಡರ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 4 ಮತ್ತು 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಕಂಡಿವೆ.

Shreyas Iyer led @DelhiCapitals win the toss and elect to bowl first against the @KKRiders at the Eden Gardens#KKRvDC pic.twitter.com/cWr2a1RRQj

