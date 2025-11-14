<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಧ್ರುವ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂಡವು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ‘ಎ’ ಟ್ರೋಫಿ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂಡದ ಎದುರು ಜಯಿಸಿತು. </p>.<p>ಜೈಪುರದ ಡಾ. ಸೋನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ತಂಡವು 63 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿತು. ಧ್ರುವ ಪ್ರಭಾಕರ್ 90 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇ.ಜೆ. ಜಾಸ್ಪರ್ (57; 79ಎಸೆತ), ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ (75; 63ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿಲ್ ಧರ್ಮಾನಿ (67; 30ಎಸೆತ) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 363 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ 45.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 300 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಎಲ್. ಮನ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ ಧ್ರುವ ಪ್ರಭಾಕರ್ 2 ವಿಕಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು</strong></p><p><strong>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ</strong> : 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 363 (ಇ.ಜೆ. ಜಾಸ್ಪರ್ 57, ಧ್ರುವ ಪ್ರಭಾಕರ್ 104, ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ 75, ಹರ್ಷಿಲ್ ಧರ್ಮಾನಿ 67, ಯಶೋವರ್ಧನ್ ಪರಂತಾಪ್ ಔಟಾಗದೇ 21, ಮೃದುಲ್ ಪಿ ಸರೋಚ್ 54ಕ್ಕೆ2)</p><p><strong>ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶ</strong>: 45.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 300 (ಅತುಲ್ ಎ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 86, ನಮನ್ ವಿ ವರ್ಮಾ 26, ಮೃದುಲ್ ಸರೋಚ್ 50, ಅಮನಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ 70, ವೈಭವ್ ಕಾಲ್ಟಾ 20, ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಜ್ 35ಕ್ಕೆ3, ಮನ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ 54ಕ್ಕೆ3, ಧ್ರುವ ಪ್ರಭಾಕರ್ 38ಕ್ಕೆ2)</p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ 63 ರನ್ ಜಯ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>