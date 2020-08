ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನಗೆ ಧೋನಿ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಧೋನಿ ಅವರು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮಿಥಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಧೋನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ. ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಲು ಬಯಸುವ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಧೋನಿಯಂತಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಗೌರವ ಪಡೆದಿರುವ, ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ, ಜನರ ಒಲವು ಗಳಿಸಿರುವ ಧೋನಿ ಅವರ ಸರಳ ನಡೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಅನುಕರಣೀಯ’ ಎಂದು ಮಿಥಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

“He literally walks the talk. He is a dream for every small town boy who aspires to play for the country and achieve it all.”#TeamIndia WODI side skipper @M_Raj03 on why she admires @msdhoni. #ThankYouDhoni pic.twitter.com/V3q67wFpx4

