ಎಂಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಹಾನಆರ್ಯಮನ್ ಸಿಂಧಿಯಾ

<p><strong>ಇಂದೋರ್</strong>: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂದಿಯಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾನಆರ್ಯಮನ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಾನಆರ್ಯಮನ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯವರು ಹಾಗೂ ರಾಜವಂಶದ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಎಂಪಿಸಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿತ್ ಪಂಡಿತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>