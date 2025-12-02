ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:54 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:54 IST
Domestic cricketDevdutt PadikkalSyed Mushtaq Ali Trophy

