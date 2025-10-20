<p><strong>ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ</strong>: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಆಟ ಮುಗಿದಾಗ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 259 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಆತಿಥೇಯರಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಐದು ಜೀವದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. 71 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಕೇಶವ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಾಯಕ ಶಾನ್ ಮಸೂದ್ 87 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಬರ್ ಆಜಂ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ 29 ಟೆಸ್ಟ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶತಕವಿಲ್ಲದೇ ಕಳೆದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>38ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ!</strong></p>.<p>ಆಸಿಫ್ (39 ವರ್ಷ 299 ದಿನ) ಅವರು ಪಾಕ್ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾದರು. 1955ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದಾಗ ಮಿರಾನ್ ಬಕ್ಷ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 47 ವರ್ಷ 284 ದಿನ.</p>.<p>ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಗಿ ಹಸನ್ ಅಲಿ ಬದಲು ಅನುಭವಿ ಆಸಿಫ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 91 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 259 (ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಫೀಖ್ 57, ಶಾನ್ ಮಸೂದ್ 87, ಸಾದ್ ಶಕೀಲ್ ಔಟಾಗದೇ 42; ಕೇಶವ ಮಹಾರಾಜ್ 63ಕ್ಕೆ2)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>