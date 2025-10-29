<p><strong>ಲಾಹೋರ್:</strong> ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ(ಪಿಸಿಬಿ) ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಕೆಟಗರಿ–ಬಿ’ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>30 ಆಟಗಾರರ ಹೊಸ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪಿಸಿಬಿಯ ಹಳೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಹಾಗೂ ಶಾಹಿನ್ ಷಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವರು ‘ಕೆಟಗರಿ–ಎ’ ಗ್ರೇಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಟಗರಿ–ಎ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ‘ಕೆಟಗರಿ–ಎ’ ಆಟಗಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p><p>ಹೊಸ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟಗರಿ–ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 10 ಆಟಗಾರರಿದ್ದು, ಕೆಟಗರಿ–ಎ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೆಟಗರಿ–ಎ ನೀಡುವಂತೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಪಿಸಿಬಿ ಅನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. </p><p>2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>