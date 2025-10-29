ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಪಿಸಿಬಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗುತ್ತಿಗೆ: ರಿಜ್ವಾನ್‌ಗೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ; ಸಹಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಣೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:56 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketMohammad Rizwan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT