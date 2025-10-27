ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಣಜಿ: ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ‘ಬಾಲ್ ಬಾಯ್‌’ಗಳು

ಜಿ.ಶಿವಕುಮಾರ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:20 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:20 IST
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಲೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಗೋಪಾಲ್‌ ‌ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಸ್.

CricketRanji Trophy

