ಮೊಹಾಲಿ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಎರಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಜಡೇಜ ಬಾರಿಸಿದ ಶತಕ, ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್, ಹನುಮ ವಿಹಾರಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಅಶ್ವಿನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 574ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಲಂಕಾ ಬಳಗ 24 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 59 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

17 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಲಹಿರು ತಿರುಮನ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಆರ್‌.ಅಶ್ವಿನ್‌ ಎಲ್‌ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ದಿಮುತ ಕರುಣಾರತ್ನೆ (28) ಮತ್ತು ಪಾಥುಮ್ ನಿಶಾಂಕ (2) ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs SL ಟೆಸ್ಟ್: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 574ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್– ಜಡೇಜ 175

ಜಡೇಜ ದಾಖಲೆ

ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 228 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಜಡೇಜ, ಲಂಕಾ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡಿದರು. ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ ಅವರು 228 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 17 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಹಿತ ಅಜೇಯ 175 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.

ಇಷ್ಟು ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕುವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 6, 7, 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಜೊತೆಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಭಾರತದ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಜೊತೆಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 104ರನ್‌, ಅಶ್ವಿನ್‌ ಜೊತೆಗೆ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 130 ರನ್‌ ಮತ್ತು ಜಯಂತ್‌ ಯಾದವ್‌ ಜೊತೆಗೂಡಿ 8ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 109 ರನ್‌ ಸೇರಿಸಿದರು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್‌ ಅವರು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಜೊತೆಗೆ 9ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 103 ರನ್‌ ಕೂಡಿಸಿದರು.

Here comes the declaration and that will also be Tea on Day 2 of the 1st Test.

Ravindra Jadeja remains unbeaten on 175.#TeamIndia 574/8d

Scorecard - https://t.co/c2vTOXSGfx #INDvSL @Paytm pic.twitter.com/yBnZ2mTeku

— BCCI (@BCCI) March 5, 2022