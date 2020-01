ನವದೆಹಲಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್‌ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಮೂವರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫೀಲ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜಾಕ್‌ ಬೀಥ್‌ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೂವರು ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಫೀಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಯಾರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಪಾಂಟಿಂಗ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಆ್ಯಂಡ್ರೋ ಸೈಮಂಡ್ಸ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದವರಾದ ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಎಬಿಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಸಿದ್ದಾರೆ.

Got some spare time before BBL duties today, anyone got any questions?

— Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 27, 2020