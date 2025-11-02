ನಾಯಕನ ಆಟವಾಡಿದ ಪಂತ್; ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಜಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಾಯಕನ ಆಟವಾಡಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಸಮಯೋಚಿತ ಅರ್ಧಶತಕದ (90) ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. </p><p>ಆ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಬಿಸಿಸಿಐ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ 275 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ 73.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. </p><p>ಪಂತ್ 113 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿ (11 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್) ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. </p><p>ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 215ಕ್ಕೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುರಿಯದ ಎಂಟನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 62 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ ಹಾಗೂ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ನೆರವಾದರು. </p><p>ಕಂಬೋಜ್ ಅಜೇಯ 37 ಹಾಗೂ ಸುತಾರ್ ಅಜೇಯ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೊದಲು ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ 32, ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯನ್ 23 ಹಾಗೂ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ 28 ರನ್ಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು. </p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 309 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ 234 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 75 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. </p><p>ತನುಷ್ (4 ವಿಕೆಟ್) ಹಾಗೂ ಕಂಬೋಜ್ (3 ವಿಕೆಟ್) ನಿಖರ ದಾಳಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 199 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. </p>.IND vs AUS 3rd T20I: ಟಿಮ್, ಸ್ಟೋಯಿನಿಸ್ ಅರ್ಧಶತಕ; ಭಾರತಕ್ಕೆ 187 ರನ್ ಗುರಿ.INDW vs SAW Final: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡಚಣೆ; ಟಾಸ್ ವಿಳಂಬ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>