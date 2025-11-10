ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
Photos: ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲರನ್ನು ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:50 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:50 IST
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ರಿಟೇನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್

ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಲಿರುವ ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ

WPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಂಕಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ.

ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ₹60 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್‌ ನೇಮಕ.

