T20WC: ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಜೆರ್ಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ!

ದುಬೈ: ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೆರ್ಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಜೆರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುತೂಹಲದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್' ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ರೆಬೆಕಾ ಡೌನಿ ಎಂಬಾಕೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20WC: ಐಸಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ; ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೆಲುವು

Scotland's kit designer 👇

12 year-old Rebecca Downie from Haddington 👋

She was following our first game on TV, proudly sporting the shirt she designed herself 👏

Thank you again Rebecca!#FollowScotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | #PurpleLids 🟣 pic.twitter.com/dXZhf5CvFD

— Cricket Scotland (@CricketScotland) October 19, 2021