ಧೋನಿ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ತಂದಿದೆ: ರಿಷಭ್ ಪಂತ್

ಮುಂಬೈ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಜಯ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸರಣಿಯ ಹೀರೊ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಒತ್ತಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

Delhi | I am so happy that we retained the trophy. The whole team is very happy with the way we played the series: Indian cricketer Rishabh Pant on his return to India after winning the Border–Gavaskar Trophy in Australia pic.twitter.com/V87RiDt9oE

— ANI (@ANI) January 21, 2021