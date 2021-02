IND vs ENG: 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಗೆಲುವು

ಚೆನ್ನೈ: ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಹೌದು, ಮಂಗಳವಾರ 429 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪಡೆ ಡ್ಯಾನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಜೋ ರೂಟ್ 33, ಜ್ಯಾಕ್ ಲೀಚ್ 00, ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ 8, ಒಲಿ ಪೋಪ್ 12, ಬೆನ್ ಫೋಕ್ಸ್‌ 2 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.

ಭಾರತದ ಪರ ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್‌ 3, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್‌ 3, ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ 1 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 116 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೋಯಿನ್ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ಒಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 227 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋತಿತ್ತು.

Kuldeep Yadav with his first wicket of the game.

Foakes departs at the stroke of lunch.#TeamIndia need 3 wickets to win the 2nd Test.

Scorecard - https://t.co/Hr7Zk2kjNC #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/h3AToQDVdG

— BCCI (@BCCI) February 16, 2021