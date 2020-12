ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ : ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಿಮ್ ಪೇನ್ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಾಟೌಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

"ಬ್ಯಾಟ್ ಗೆರೆ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ತೀರ್ಪು ನಾಟೌಟ್ ”ಎಂದು ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಪಾಲ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಟಿಮ್ ಪೈನ್ ನಾಟೌಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಟಿಮ್ ಪೈನ್ ಬ್ಯಾಟಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಗೆರೆಯೊಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Very surprised that Tim Paine survived that run out review ! I had him on his bike & thought there was no part of his bat behind the line ! Should have been out in my opinion

