19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು

<p><strong>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್</strong>: ಭಾರತ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 6ರವರೆಗೆ ನಮಿಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಆರ್ಯನ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಆರ್ಯನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರು ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮವೇಗಿ–ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಯೂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಭಾರತ ತಂಡದ ಎದುರು ಆಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೂಲಕ ನಾದೆನ್ ಕೂರೇ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಲೀ ಯಂಗ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಹೋದ ಸಲದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯುವ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. </p>