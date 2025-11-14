ಶರವೇಗದ ಶತಕ ‘ವೈಭವ’: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ

<p><strong>ದೋಹಾ</strong>: ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದ ಶತಕ ಹೊಡೆದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸ್ಫೊಟಕ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು 148 ರನ್ಗಳಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಎ ತಂಡದ ಎದುರು ಗೆದ್ದಿತು. </p>.<p>ವೈಭವ್ 15 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 11 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 144 ರನ್ ಹೊಡೆದರು. </p>.<p>2018ರಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ಪರ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಎದುರು 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಅವರು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದ ಶತಕ ಹೊಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ಊರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಜಂಟಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ಧಾರೆ. ಅವರು 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 83 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವು. ಅವರ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 297 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಯುಎಇ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 149 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶರಣಾಯಿತು. </p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಭಾರತ ಎ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ297 (ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 144, ನಮನ್ ಧೀರ್ 34, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಔಟಾಗದೇ 83, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರಾಜುದ್ದೀನ್ 64ಕ್ಕೆ1, ಅಯಾನ್ ಖಾನ್ 42ಕ್ಕೆ1, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಫಾನ್ 57ಕ್ಕೆ1) ಯುಎಇ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೆ149 (ಶೋಯಬ್ ಖಾನ್ 63, ಸೈಯದ್ ಹೈದರ್ 20, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಫಾನ್ 26, ಗುರ್ಜನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ 18ಕ್ಕೆ3, ಹರ್ಷ ದುಬೆ 12ಕ್ಕೆ2) ಫಲಿತಾಂಶ: ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ 148 ರನ್ ಜಯ. ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ</p>