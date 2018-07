ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೈಚಳಕದ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದ ಹರ್‌ಭಜನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಇಂದು(ಮಂಗಳವಾರ) ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆಯನ್ನೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಕ್ರೀಡಾಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಹರ್‌ಭಜನ್‌ರ ಭಜ್ಜಿಯೆಂಬ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ‘ದ ಚಟ್ನಿ ಟು ಅವರ್‌ ಭಜ್ಜಿ’ ಎಂದು ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿ, ದೇವರ ದಯೆ ಅವರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

The chutney to our Bhajji and the life of all places, wishing @harbhajan_singh a very very Happy Birthday . Stay blessed ! pic.twitter.com/PP11TcTieT — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 3, 2018

ಹರ್‌ಭಜನ್‌ ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಗಸದ ಮಾಜಿ ತಾರೆ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಣನಂತಿರುವ ಪಾಜಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತಸ ಸಿಗಲಿ’ ಎಂದು ಆಲ್‌ ರೌಂಡರ್‌ ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ ಹರಸಿದ್ದಾರೆ.

Wish you a very happy birthday Paji @harbhajan_singh

My big brother deserves nothing but the best! Wish you all the success and happiness! #HappyBirthdayBhajji pic.twitter.com/12NxpspXPZ — Suresh Raina (@ImRaina) July 2, 2018

ಹರ್‌ಭಜನ್‌ ಭಾರತ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು 2016ರಲ್ಲಿ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು.

2011ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಭಜ್ಜಿ 103 ಟೆಸ್ಟ್‌, 236 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು 28 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹರ್‌ಭಜನ್‌ರನ್ನು ಹರಸಿ ಬಂದ ಶುಭಾಶಯದ ಟ್ವಿಟ್‌ಗಳು

Happy Birthday @harbhajan_singh . Wish you love, success and happiness! pic.twitter.com/hgOjZhFs8d — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 3, 2018

Many more happy returns of the day, @harbhajan_singh . May your life be filled with love, joy and goodness. A very Happy Birthday, Bhajji ! pic.twitter.com/3l8OT2JDNB — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 3, 2018