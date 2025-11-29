ವಾರದ ವಿಶೇಷ: ಅಂಧರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌– ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು!

<p><strong>ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅವಹೇಳನ. ಮನೋಬಲ ಕುಸಿಯುವಂಥ ವಾತಾವರಣ. ಆದರೆ, ಅವರು ಪುಟಿದೆದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಲು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಾಧನ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ ಛಲವಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. ಒಡಲ ಸಂಕಟ, ಒಳಗಣ್ಣಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಟ ಮಣಿಯಿತು. ಅಂಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅವರ ಕೈಸೇರಿತು. ಕಡುಕಷ್ಟದ ಬದುಕನ್ನು ಈಸಿ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿ ಸಾಧನೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಊನದ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಬದುಕು, ವೇದನೆ, ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ..</strong></p><p><strong>....</strong></p>.<p><strong>ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಂಧತ್ವ</strong></p><p>ಬಿ1: ಪೂರ್ಣ ಅಂಧತ್ವ ಇರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು<br>ಬಿ2: ಸುಮಾರು 2 ಮೀಟರ್ ದೂರ ನೋಡಬಲ್ಲರು<br>ಬಿ3: 6 ರಿಂದ 8 ಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಬಲ್ಲರು</p><p>––––</p>.<p><strong>ಹೆಸರು: ದೀಪಿಕಾ ಟಿ.ಸಿ</strong></p><p><strong>ವರ್ಷ: 26</strong></p><p><strong>ಅಂಧತ್ವದ ವರ್ಗ: ಬಿ3</strong></p><p><strong>ವಿಭಾಗ: ಬ್ಯಾಟರ್</strong></p><p><strong>ಊರು: ಕರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ</strong></p><p><strong>***ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಚೆಂಡು***</strong></p><p>‘ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಈ ಚೆಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಅಂಧತ್ವ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅವಹೇಳನಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಲಹುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಚೆಂಡಿನ ಸದ್ದು...’</p><p>ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಂಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ದೀಪಿಕಾ ಟಿ.ಸಿ ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಳಿವು. ಸಂದರ್ಶನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗದ್ಗದಿತರಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ನಾನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ 16 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡುಬಡತನ. ಜೊತೆಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ತಾತ್ಸಾರದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಛಲ ಇತ್ತು. ಅದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ, ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಭಾರತ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಚಂದೂ, ಶಿಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ <br>ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ.</p><p><strong>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು?</strong></p><p>ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಚಿತ್ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಐದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಗುರಿನಿಂದ ಪರಚಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಯಿತು. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ‘ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮರಳುವುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು. ಆದರೂ ಅಪ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನೇ ‘ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಿ ಬರುವ ಖಚಿತತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇರುವ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ದೊಡ್ಡಬಾಣಗೆರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ನ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗರಾವ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚೆಂಡಿನ ಕಿಣಿ... ಕಿಣಿ... ಸದ್ದಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಆಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೋಹನಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹರಿ ಎಂಬುವವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಭಾರತ ಅಂಧ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದೆ. ಬರಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಙಾನಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಓದಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಶಿಖಾ ಮೇಡಂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಹಿಂಜರಿದರು. ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಕಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕುಣಿಗಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಹನ್ ನೆರವು ನೀಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಆ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದೆವು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಐಬಿಎಸ್ಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಲಭಿಸಿತು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದೆ.</p><p><strong>ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?</strong></p><p>ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ನನಗೆ ನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಂಧತ್ವ (ಬಿ1, ಬಿ2 ಮತ್ತು ಬಿ3) ಇರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ವಿಭಿನ್ನ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ, ಭಾಷೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡುವುದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಿಖಾ ಮೇಡಂ, ಕೋಚ್ ಚಂದೂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹಗುರವಾಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರು 91 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ.</p><p>–––––</p>.<p><strong>ಹೆಸರು : ಕಾವ್ಯಾ ವಿ.</strong></p><p><strong>ವರ್ಷ : 26</strong></p><p><strong>ಅಂಧತ್ವದ ವರ್ಗ: ಬಿ1</strong></p><p><strong>ವಿಭಾಗ : ಆಲ್ರೌಂಡರ್</strong></p><p><strong>ಊರು : ಬರುವೆ, ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong></p><p><strong>***ಸವಾಲು ಗೆದ್ದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಛಲಗಾತಿ***</strong></p><p>ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾವ್ಯಾ ವಿ. ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಛಲಗಾತಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಮತ್ತು ಜಯಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಐವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಕೆ ನಾಲ್ಕನೆಯವರು. ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಧತ್ವ ಈಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಡಿತ್ತು. ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನೇ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಈಗ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾವ್ಯಾ ಅವರು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2014ರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ್ದ ಈ ತರುಣಿಯನ್ನು ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಬಿ1 ವರ್ಗದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಅಂಧರ ವಿಕಾಸ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಾ, ನಂತರ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯಿತು. 2023ರಿಂದ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಎ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ‘ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್’ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ನಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ತತ್ವಾರ ಇತ್ತು. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಆದಾಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜೀವನ ಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕಾವ್ಯಾ ಭಾವುಕರಾದರು.</p><p>–––––</p>.<p><strong>ಹೆಸರು: ಕಾವ್ಯಾ ಎನ್.ಆರ್.</strong></p><p><strong>ವರ್ಷ: 25</strong></p><p><strong>ಅಂಧತ್ವದ ವರ್ಗ: ಬಿ3</strong></p><p><strong>ವಿಭಾಗ: ಆಲ್ರೌಂಡರ್</strong></p><p><strong>ಊರು: ನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು</strong></p><p><strong>***ಬದಲಾಯಿತು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕು***</strong></p><p>ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಕಾವ್ಯಾ ಎನ್.ಆರ್. ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ತೂರಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಆಕೆಯನ್ನು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಬಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ್ದು ‘ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್’.</p><p>ಕೃಷಿಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ನರಸಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಕಾವ್ಯಾ ಬಾಲ್ಯದ ಕಹಿನೆನಪನ್ನು ಮರೆತು 2017ರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು; ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವರು, ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು.</p><p>2019ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. 2023ರ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಕದ ತಟ್ಟಿದ ಕಾವ್ಯಾ, 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಅಂಧ ಮಹಿಳಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಧರ ಕ್ರೀಡಾ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ವಿಶ್ವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಅವರಿದ್ದರು.</p><p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ವಾಲ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್, ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಇವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ರಾಜ್ಯ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 200 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ (145 ಕಿಮೀ) ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ರೋಚಕ ಅನುಭವ. ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪದಗಳಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಕಾವ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>****</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a 