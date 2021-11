ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ರಂಗದ ದಂಥಕತೆಗಳಾದ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಚಿನ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಕಾನ್ಪುರದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

A memorable day for Rachin Ravindra, who is making his Test debut for the @BLACKCAPS 🙌#WTC23 | #INDvNZ pic.twitter.com/hr16fYBeDi

— ICC (@ICC) November 25, 2021