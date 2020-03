Women's T20 World Cup final: ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ

ಮೆಲ್ಬರ್ನ್: ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದು ಕೊಂಡಿದೆ.

Meg Lanning has won the toss and elected to bat at a rapidly filling MCG!



Good decision? 🤔#T20WorldCup | #FILLTHEMCG pic.twitter.com/o1Vq88PEcs